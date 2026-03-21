リクスタは3月18日、「2026年男女別 春にまつわる名前ランキングベスト15」を発表した。同ランキングは、「無料 赤ちゃん名づけ」アプリと「無料 赤ちゃん名づけ(Web)」において、春にまつわる名前で検索し、アクセス数の多かった順に抽出したもの。集計期間は2025年3月1日〜2026年2月28日。「2026年男女別 春にまつわる名前ランキングベスト15」男の子の名前「2026年男女別 春にまつわる名前」男の子のランキングでは、6年連続で