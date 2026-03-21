oneは3月18日、「自転車交通ルールに関する意識・実態調査」の結果を発表した。同調査は3月11日〜13日、全国の16歳以上の男女で週3日以上自転車を利用する1,000人を対象に、インターネットで実施した。Q2. あなたは普段、自転車の交通ルールや安全な乗り方について知る機会がありますか○「良くないと思いながらもつい違反」が4割超自転車の交通ルールを学ぶ機会が「ない」と答えた人は50.4%だった。特に年代が上がるほどその傾向