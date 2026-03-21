第９８回選抜高校野球大会第３日（２１日）の第２試合は日本文理（新潟）が高知農（高知）に８―１で大勝し２回戦へ駒を進めた。先発登板した染谷崇史（３年）は７回９１球を投げ４安打１失点の快投。「最初は緊張していたんですけど、だんだん楽しみになって、ワクワクした気持ちで投げることができた。自分の本来のピッチングができた」と笑顔で振り返った。さらに「７番・投手」として打席に立つと２回には先制の犠飛で流