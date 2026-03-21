NCDはこのほど、「自転車の通行環境」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2月3日〜22日、同社運営の月極駐輪場「ECOPOOL(R)」の会員、かつ日常的に自転車を利用する10代〜70代306名を対象にWebアンケート方式にて行われた。車道と歩道、どっちを走行する?○44.9%が不安と安全のために「歩道を走行する」と回答4月1日からいよいよ、自転車の交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が施行される。はじめに、「車道と歩道が区別