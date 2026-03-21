数ヶ月前まで保護猫だった新人猫。お家にも段々慣れてきて…先輩猫にグイグイ甘える『空気が読めない』姿が可愛すぎると話題を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で17.1万回以上の表示数を誇り「表情だけでめっちゃ伝わりました～」などの声が寄せられています。 【写真：『先輩猫』が好きすぎて全力で甘えた結果→表情が……対照的な『2匹の様子』】 距離感を間違えた後輩猫 Xアカウント「moka」に投稿されたのは、『距