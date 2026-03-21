猫が「家具の中や下」に隠れたがる理由や心理 1.死角がないから落ち着ける 家具の下は「天井」と「壁」に守られ、どこからも襲われない安心感があります。外敵を気にせず情報を遮断できるため、大きな音や来客に驚いたときでも、ここに潜り込むことで高ぶった神経を鎮め、冷静さを取り戻せるのです。 2.狭いから安心できる 猫は、自分の体に何かがぴったりと触れている状態を好みます。家具の狭い隙間に入ると、全身が