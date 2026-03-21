1日の寒暖差が大きくなる季節の変わり目。サッと羽織れるアウターは、お出かけの必需品になりそうです。今回は【ワークマン】から、ベストとしても使える2WAY仕様のジャケットや、A4バッグに変身する新感覚ジャケットなどをご紹介。撥水加工やUVカットなどの機能性も備わった優秀アウターが登場します。 自由にアレンジできる高機能ジャケット 【ワークマン】「レディース撥水ギャザー