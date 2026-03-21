「カーボンニュートラルを考える 2026」の模様 アップフロントグループ主催のイベント「木下グループ Presents カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement」が、千葉・幕張メッセ 国際展示場ホール3でスタートした。期間は2026年3月20〜21日。本稿では、初日に行われた「オープニングセレモニー」の模様をレポートする。毎春開催の本イベントでは例年「カーボンニュートラルを考える」