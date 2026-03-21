バックパスによりペナルティーエリア内の間接フリーキックが与えられたJ2・J3百年構想リーグで珍しい場面が起こった。アルビレックス新潟とカターレ富山の対戦で、バックパスによりペナルティーエリア内の間接フリーキックが与えられた。富山が1-0とリードした前半33分、新潟は最終ラインでGKからビルドアップを開始した。しかし、ショートパスによるつなぎは富山のプレッシャーを受けてミスになり、富山の得点チャンスになっ