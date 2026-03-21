◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾（７２）が６日に東京・大田区総合体育館で行われた新日本プロレス５４周年「旗揚げ記念日」に、唯一の旗揚げメンバーとして帰還した。１月４日デビューの東京五輪柔道金メダルのウルフアロンらと１０人タッグに出場。驚異的な肉体を披露した。藤波が「全身の筋肉を鍛えるにはこれが一番」と明かすのが「コシティ」を使ったトレーニングだ。野球のバッ