◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）新幕下の東５５枚目・岡田（高田川）が東同６０枚目・相馬（二子山）に首投げで勝利し、４勝３敗で勝ち越しを決めた。立ち合いでもろ手で当たって突き放し、一気に土俵際まで押し込んだが、相手も粘り、組み止められた。右のまわしを取られ、苦しい展開となったが、下がりながら右を差し、抱え込むように起死回生の首投げ。東海大柔道部出身の２３歳は「柔道で得意な