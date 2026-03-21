◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、国内外Ｇ１・６勝馬イクイノックスの全妹で１番人気のイクシード（美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が直線鋭く追い込み３着に入った。スタートから後方のポジション。道中も後方だったが、直線で外に出されると目の覚めるような末脚を見せた。兄イクイノックスは２３年ジャパンＣでＧ１・６連勝を成し遂げて引