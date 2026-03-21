世の中には、平気でウソをつく人がたまにいます。幼い子供ならともかく、立派な大人がです。でも、ウソはいずれバレるのが世の常ではないでしょうか。今回取材に応じてくれた男性も、街角の交通トラブルで迷惑なウソに遭遇したそうですが、男性の潔白はすぐに証明されたようです。◆配達中に起きた接触事故「あんなに堂々と白を切り通す人、初めて見ましたよ。最後はあんなに泣きじゃくることになるとは、本人も思っていなかっ