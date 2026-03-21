4回、左越えに3ランを放つ広島・ファビアン＝みずほペイペイドーム広島は0―3の四回に中軸候補のファビアンが3ランを放った。小園はWBCから合流後初安打。ソフトバンクはオープン戦初出場の近藤が1安打1打点。開幕ローテーションに内定している松本晴は3回2安打無失点と好投した。