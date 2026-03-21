◇プロ野球 オープン戦 中日ーロッテ(21日、バンテリンドーム)いまだ開幕投手が明らかになっていないロッテ。候補の1人である高卒4年目右腕・田中晴也投手が登板し、5回2失点としました。田中投手は初回の1アウトから辻本倫太郎選手にヒットを許すも、後続をしっかりと打ち取る立ち上がり。4番の細川成也選手には3ボール1ストライクからフォークで空振りを奪うと、153キロのストレートで空振り三振としました。しかし2回の先頭で迎