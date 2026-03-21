専大松戸４―０北照（１回戦＝２１日）専大松戸（千葉）は四回、四球を挟む３連打などで一挙４得点。先発の門倉はスライダーとフォークを効果的に使い分け、４安打完封した。北照（北海道）は五回以降１安打にとどまり、粘投したエース島田を援護できなかった。