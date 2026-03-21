元宝塚歌劇団花組トップの女優柚香光（34）が21日、都内で、主演するゲキ×シネ「紅鬼物語」公開記念舞台あいさつに出席した。同作は25年、「劇団☆新感線」が劇団45周年興行として上演した舞台を、映画間のスクリーンで楽しめる作品として映像化。鬼に生まれ、人を愛した女の宿命を描き、柚香は主人公紅子を演じている。「劇団☆新感線」は初出演。出演が決まった際を「とび上がって喜んだ」と振り返った。実際に参加した感想は「