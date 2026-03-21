◇MLB オープン戦 ドジャース4-3パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)約1週間後に迫った開幕戦に向け、オープン戦最後の登板を果たした山本由伸投手が、試合を振り返りました。初回は先頭を97.4マイル(約157キロ)で見逃し三振を奪うと、2番・3番からは空振り三振。3者連続三振でスタートさせます。2回は連打で1アウト1塁2塁のピンチ。さらにバッテリーエラーで2塁3塁となりましたが、2者連続三振でピンチを切り抜けました