タレントのホラン千秋（37）が20日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会特別編」（23時15分）に出演。“名言”をイジられた。今回は新企画の「巷を賑わすフシギな噂」で「2026年問題」をピックアップ。2026年に起こるといわれているうわさを紹介した。ボードに記されたうわさ話の「○」部分に文字を入れるクイズ形式。ホランが「東京都内の○○が頻繁に○○する」に「水道が頻繁に断水する。ちょうどその時期だから」