◆オープン戦阪神―オリックス（２１日・京セラドーム大阪）阪神・森下翔太外野手が、“侍対決”を制した。１点リードの６回。先頭でＷＢＣを共に戦った３番手・宮城の内角１４７キロ直球を完璧に捉え、左翼線に運ぶ二塁打とした。ベース上で“お茶たてポーズ”も披露。貫禄を漂わせた。