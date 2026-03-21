◆オープン戦中日―ロッテ（２１日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が５回３安打無失点、６奪三振の好投でオープン戦最後の登板を終えた。３回まで二塁を踏ませず、４回１死からポランコに中越え二塁打を許した後も動じなかった。ソトをスライダーで空振り三振。寺地をこの日最速タイの１５０キロで投ゴロに打ち取った。５回は２死から一塁・阿部の失策で走者を背負い、木下の捕逸でピ