20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースしたBTSが、21日午後8時から韓国・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催する。【写真】ついに7人そろってカムバック！BTSの近影同公演は、5thアルバム『ARIRANG』のリリースを記念して企画されたもので、Netflixを通じて世界中どこからでも視聴が可能となる。新譜のタイトル曲「SWIM」をはじめとする新曲のパフォーマンスを、大衆の前で初めて公開する。そして