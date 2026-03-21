歌手の小柳ルミ子が19日、自身のアメブロを更新。「CHANEL」や「ユニクロ」などを組み合わせた、「ルミコーデ」を披露した。【映像】小柳ルミ子、松田聖子に贈ったプレゼントを披露小柳は「先日のルミコーデ」と書き出し、オレンジのニットワンピースに白のベストを合わせた華やかなスタイルを公開。この日のワンピースとベストについては、自身が愛用するブランド「アンコキーヌ」のものであることを明かした。さらに、アク