雪の積もった青森県青森市のバスターミナルを歩く歩行者＝1月30日撮影/Philip Fong/AFP/Getty Images via CNN Newsource東京（CNN）トシマ・ヨウコさん（76）にとって、このところの冬の厳しさは一段とこたえる。年をとったせいかもしれないが、雪の降り方が以前より激しくなったように感じるという。暖かい季節であれば、トシマさんの故郷の秋田県大仙市は理想の生活場所に思える。緑豊かな公園や長い歴史を誇る神社があり、夏に