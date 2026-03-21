◇プロ野球オープン戦 巨人-楽天(21日、東京ドーム)巨人のハワード投手が5回無失点の投球をみせました。昨季までプレーした古巣楽天戦に先発登板。初回は2本の安打などで、2アウト2、3塁のピンチを背負いますが、小郷裕哉選手をアウトコースいっぱいの151キロストレートで見逃し三振。直後の攻撃ではキャベッジ選手の先頭打者ホームランで援護を受けると、2回は先頭打者に四球を与えますが、後続をきっちり抑えます。2回の攻撃では