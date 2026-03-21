3月21日、中京競馬場で行われた11R・ファルコンステークス（G3・3歳オープン・芝1400m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ダイヤモンドノット（牡3・栗東・福永祐一）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に8番人気のエイシンディード（牡3・栗東・大久保龍志）、3着に4番人気のフクチャンショウ（牡3・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:19.8（良）。2番人気で斎藤新騎乗、タガノアラリア（牡3・栗東・西園翔太）は、4着敗退。【京