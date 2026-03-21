【モデルプレス＝2026/03/21】元AKB48でタレントの西野未姫が3月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新しく借りた部屋のルームツアーを公開し、その理由を明かした。【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「リフォームでさらに素敵に」新たに借りた新居公開◆西野未姫、新しく借りた部屋披露西野は「家族で話し合って新しい部屋を借りました『お家紹介』」というタイトルで動画を更新。「皆さんにご報告があります」と夫でお笑いコン