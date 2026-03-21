ボーイズグループBTSのメンバーSUGAが、今夜（3月21日）開催される光化門（クァンファムン）公演を控え、ファンに愛情を込めて呼びかけを行った。3月21日、SUGAはファンコミュニケーションプラットフォームWeverseを通じて、「皆さん、こんにちは。今回のステージをしっかりお見せするために、メンバーと一生懸命準備している」と明かした。【写真】「ビジュ良すぎて泣く」SUGA、伝説再びSUGAは、今回のステージのために尽力してい