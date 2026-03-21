◇プロ野球 オープン戦 広島 7-5 ソフトバンク(21日、みずほPayPayドーム)ホームラン攻勢に出た広島が、ソフトバンクに逆転勝利しました。この日の先発は新助っ人・ターノック投手。初回は先頭から2者連続での空振り三振を奪うなど無失点に抑えます。しかし2回にはソフトバンク・海野隆司選手のタイムリーを浴び失点。3回にも犠牲フライと今宮健太選手のタイムリーで2点を失いました。序盤に3点ビハインドとされた広島。しかし4回