「オープン戦、ソフトバンク５−７広島」（２１日、みずほペイペイドーム）広島が一発攻勢で勝利し、連敗を３で止めた。投打に収穫の多い試合となった。打線は３本塁打。３点を追う四回にファビアンが左翼席へ同点３ラン。試合前の時点でオープン戦打率・１４７だったが、ここにきて状態を上げてきた。さらに六回には坂倉がオープン戦２号となる勝ち越し３ランを右中間席へたたき込んだ。さらに七回には代打・秋山がオスナ