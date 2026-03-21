心地よさを大切にする今の時代にぴったりな香りが、「アクア シャボン」から誕生♡約10年ぶりに新たな定番として登場する「パウダリームスクの香り」は、自分らしさにそっと寄り添うやさしいフレグランス。軽やかさと奥行きを兼ね備えた香りで、毎日の気分を穏やかに整えてくれます。新しい季節のはじまりに、自分を満たす“セルフケア時間”を取り入れてみませんか♪ やさしさに包まれる香りの魅力 フレッシュなシ