「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２１日、みずほペイペイドーム）広島の新外国人フレディ・ターノック投手は、開幕前最後の登板を５回８安打５奪三振無四球３失点で終えた。二回、海野に左前適時打を浴びると、三回は連打からピンチをつくり、近藤の中犠飛などで２点を失った。四回以降は立ち直り、五回は３者凡退で斬った。直球の最速は、１５５キロを計測した。バットでは、三回の打席で左前打を放った。三回までと