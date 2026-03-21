乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第14弾が解禁された。【写真】話題のかわいすぎるモグモグ顔を見せた川崎桜今回解禁されたのは、吸い込まれそうになる瞳が印象的な、圧倒的「ヒロイン感」を放つカット。撮影されたのは南フランス・ニースにある港町で、どこで撮っても絵になる背景に、写真集ではさまざまな表情を見せた川崎が収録されてい