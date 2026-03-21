【香港共同】香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは21日、中国政府が外国企業のトップらを集め22、23日に北京で開く「中国発展フォーラム」に日本企業の幹部が出席しない見通しだと報じた。日中関係悪化の影響とみられる。