◇オープン戦オリックス―阪神（2026年3月21日京セラD）オリックスの曽谷が、WBCから帰国後初実戦に臨んだ。先発・九里の後をうけて5回から登板。先頭の伏見にこそスライダーが抜けて死球を与えたが、代打の浜田を中飛に打ち取り、続く近本は150キロ直球で空振り三振に。最後は中野を左飛に仕留めた。曽谷の実戦登板は、今月6日の台湾戦以来。同じく侍組の若月とのバッテリーで18球を投じ、シーズンに向けての仕切り直