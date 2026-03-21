「オープン戦、阪神−オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）阪神先発の高橋遥人投手が、５回６奪三振無失点と好投した。序盤から直球、変化球ともにキレが抜群だった。二回には、杉本、太田、シーモアと中軸から三者連続三振を奪った。３回まではパーフェクトピッチング。四回、１死から宗に中前打を許したが、続く中川を併殺に仕留めた。大ピンチも乗り切った。五回、制球を乱し１死満塁としたが、紅林は三振。最後は