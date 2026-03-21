2026年3月15日、中国メディアの観察者網は、ホルムズ海峡の航行障害による世界的なエネルギー危機の中で中国が冷静な対応を見せていることに米メディアが注目していると報じた。記事は、米ニューヨーク・タイムズ（NYT）が「中国は電気自動車（EV）と再生可能エネルギーという2枚の切り札を持っている」と指摘したことを紹介。長期にわたる大規模投資により、中国がクリーンエネルギーとEV分野で競争優位性を築き、世界的な石油危