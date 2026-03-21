◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦専大松戸4ー0北照（2026年3月21日甲子園）専大松戸（千葉）は1回戦で北照（北海道）を下し2回戦に進出した。持丸修一監督は77歳11カ月4日で選抜における監督の最年長勝利記録を更新した。3年ぶり3度目の出場。序盤から均衡した展開が続いたものの、4回に試合が動いた。1死一、二塁から長谷川大納が左翼への先制適時打を放つと、続く柴田樹の右中間への適時三塁打で2点を追加。