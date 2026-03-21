タレントのスザンヌ（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。長男の小学校卒業を報告し、思い出ショットを公開した。【写真】「これからもずっと、一番の味方」スザンヌ＆長男の“顔出し”ショット ※4枚目「息子の小学校卒業式でした」とつづり、卒業式でのスザンヌとの写真や、ランドセルを背負った長男の姿など、4枚の写真をアップ。スザンヌは「ランドセルをおろす日が来るなんて… ついこの前まで、おっきなランドセ