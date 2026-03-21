タレントの藤本美貴が、21日放送の『ミキティダイニング』（毎週土曜 前11：00）に出演。モーニング娘。時代のメンバーとの関係を明かした。【写真】「寝顔も美人」庄司智春が惚気ける妻・藤本美貴の“寝顔ショット”番組で、夫の庄司智春から「『モーニング娘。』の時はごはんに行くとかは？」と質問を受けた藤本。「えー、ないない。だって私、メンバーの電話番号も知らなかった」と告白した。庄司が「ミキティだけなんじ