2月4日に第1子出産を発表したタレントの岡田結実（25）が21日、自身のインスタグラムを更新。母との2ショットを公開した。「そういえば卒業シーズンだ昼からコレサワさんの歌を聴いてうるうる」と書き出した岡田。「お弁当制の学校じゃなかったけど、節目節目やたまに作ってくれる母親の弁当がとても好きだった」とつづって母・祐佳さんとの2ショットプリをアップした。「頑張る時は頑張って頑張りすぎちゃうあなたが可愛