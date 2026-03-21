大量絶滅と繁栄を繰り返して進化を遂げた生命の歴史を、最新の研究からたどる特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」（読売新聞社など主催）が２０日、名古屋市中区の市科学館で開幕した。初日は、同展を総合監修した国立科学博物館の矢部淳・進化古生物研究グループ長と市科学館の大路樹生館長の講演会があり、親子連れらが展示の見どころなどを聞いた。同展は生命が誕生してから４０億年の間に起きた５回の大量絶滅や進