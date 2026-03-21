◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(21日、甲子園球場)春のセンバツ高校野球は大会3日目の21日に1回戦3試合が行われ、花咲徳栄(埼玉)、日本文理(新潟)、専大松戸(千葉)の3チームが勝ち上がりました。第1試合は花咲徳栄と東洋大姫路(兵庫)が対戦しました。1点を追う8回に押し出し死球で追いついた花咲徳栄は、なおも1アウト満塁のチャンスで鈴木琢磨選手(3年)がフルカウントからランエンドヒット。打球は好捕されショートゴロとな