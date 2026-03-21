昨年8月にMBSを退社しフリーになった大吉洋平アナウンサー（40）が21日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ハイヒール」モモコの長男の披露宴の司会を務めたことを報告した。大吉アナは2008年にMBSに入社。「ちちんぷいぷい」「よんチャンTV」「せやねん！」など人気番組の司会を長年務めた同社の看板アナ。退社後は大阪・関西万博の閉幕イベントの司会を務めるなど、関西の“顔”として活躍の幅をさらに広げている