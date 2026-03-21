◇プロ野球 オープン戦 日本ハムーヤクルト(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)開幕投手に内定している日本ハム・伊藤大海投手が、見事な奪三振ショーを見せました。先発マウンドにあがった伊藤投手は初回から三者凡退の好投。さらに2回の先頭で迎えたオスナ選手からは三球三振とします。 2回の2アウトからはヤクルト・岩田幸宏選手にヒットを浴びる場面もありましたが、この回のアウトは全て三振で奪いました。3回には長岡秀樹選