◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日、みずほペイペイ）ソフトバンク・松本裕樹投手が、ＷＢＣ後初登板で１回無失点の投球を見せた。８回に６番手としてマウンドに上がると、先頭の野間を直球で三邪飛に打ち取った。次打者の勝田を見逃し三振に斬り、佐藤は二ゴロに抑えて３者凡退。１４０キロ台後半の直球を主体に、安定した投球を見せた。