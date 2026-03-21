◆センバツ第３日▽１回戦専大松戸４―０北照（２１日・甲子園）１３年ぶり６度目出場の北照（北海道）が専大松戸（千葉）に敗れ、８強入りした２０１３年以来の白星を逃した。昨秋の北海道大会全４試合を完投したエース右腕・島田爽介（３年）は、序盤３回を無失点に抑えた。しかし、４回１死からの中前打を皮切りに四球でピンチを広げると、２者連続適時打、犠飛で一挙４点を失った。島田は５回以降０点に抑え、１２３球