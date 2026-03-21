◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島が３本塁打でソフトバンクに快勝した。先発の新外国人ターノックは５回８安打３失点。２回は先頭・山川に左翼線二塁打を浴びると、２死から海野にチェンジアップを左前に運ばれ、先制点を与えた。３回には先頭・柳町、周東に連打を浴び一、三塁から近藤に中犠飛を許した。４回以降は立ち直り、ゼロを並べた。直球は来日最速に並ぶ１５５キロをマーク