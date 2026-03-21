タレントの安田美沙子が２１日、自身のＳＮＳを更新。次男の卒園式に出席したことを報告した。インスタグラムで「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告し、淡い色の和服姿で夫と次男と並んだ親子３ショットをアップ。「毎日、支えてくださった先生方、本当にありがとうございました受験や、色んな変化があっても、晴れやかに過ごせたのは大好きな幼稚園のおかげです。入園式の時、早生まれで空気に馴染めなくてぐず