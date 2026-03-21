◆センバツ第３日▽１回戦専大松戸４―０北照（２１日・甲子園）昨秋の関東４強の専大松戸（千葉）が、明治神宮大会出場校の北照（北海道）を下し、３年前の８強超えへ向けて好発進。千葉県勢センバツ５０勝、甲子園通算１５０勝目となる白星を挙げた。専大松戸は両チーム無得点の４回に１死一、二塁の好機を作ると、５番・長谷川大納が左前適時打を放って先取点。続く６番・柴田樹も右中間を破る２点適時三塁打を放って加